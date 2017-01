Tudja, mit kell tenni, ha egy gyerek esés után nem pattan fel?

Síeléskor leginkább a lábszára, eséskor leggyakrabban a karja és a válla sérül meg a gyermekeknek – mondta az InfoRádiónak Molitorisz Dániel, a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelő Intézet és Baleseti Központ ortopéd traumatológus szakorvosa.

Gyanús, ha úgy marad

Az olyan esés veszélyes, ami után a gyerek nem pattan egyből föl és szalad vissza a szülőhöz.Komolyabb sérülést jelezhet, ha esés után a gyerek a földön marad – hangsúlyozta Molitorisz Dániel.„A felnőttekhez hasonlóan gyakran sérül a gyerekek csuklója, a könyöke, a bokája is és a lábszár is ugyanúgy sérülhet, mint felnőttkorban.”

Az első legfontosabb teendő, hogy csillapítsuk a fájdalmat – hangsúlyozta a traumatológus szakorvos.„Ha megkérdezzük a gyereket, hol fáj, ő valószínűleg gyorsan el fogja mondani. Ha azt látjuk, hogy a sérült végtag, duzzadt, fájdalmas, a legcélszerűbb orvoshoz menni.”

Ha beüti a fejét, sőt fenékre esésnél is előfordulhat agyrázkódás. Súlyos sérüléseket lehet szenvedni akkor is, ha egy jégen fekvő gyerekbe egy másik beleszáll, a korcsolyájával belerúg vagy ráesik, ilyenkor is egyszerűbb, ha az orvost megkérjük, vizsgálja meg, nincs-e belső sérülés – hangsúlyozta Molitorisz Dániel.

„Szánkózás, síelés esetén a sícipő fölötti részek sérülnek leginkább, ilyenkor megnövekszik a lábszártörések száma. Gyakoriak a váll-, kulcscsont, valamint a fel- és alkarsérülések. Szerencsére a hasi, medence- és mellkassérülések száma a síeléstől nem növekszik.”

(inforadio.hu/csalad.hu)